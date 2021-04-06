Başkan Yılmazcan STK temsilcileri ile bir araya geldi!

Bu kapsamda Tilkiler köyü eğitim kültür sağlık ve dayanışma derneği başkanı ve üyeleri, başkan Yılmazcan’ı ziyaret etti.

Burada köyün sorunları ile ilgili istişarelerde bulunuldu

Başkan Yılmazcan burada yaptığı konuşmada vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirterek sorunlarını çözmek için burada olduklarını söyledi.