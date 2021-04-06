Başkan Yılmazcan STK temsilcileri ile bir araya geldi!
İlçede gönül belediyeciliğinin mimarı Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ilçedeki STK temsilcilerini misafir ederek sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.04.2021, 18:01 06.04.2021, 18:18
Bu kapsamda Tilkiler köyü eğitim kültür sağlık ve dayanışma derneği başkanı ve üyeleri, başkan Yılmazcan’ı ziyaret etti.
Burada köyün sorunları ile ilgili istişarelerde bulunuldu
Başkan Yılmazcan burada yaptığı konuşmada vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirterek sorunlarını çözmek için burada olduklarını söyledi.
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