BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu 104 amirali sert sözlerle eleştirdi!
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu TV programına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 16:22 05.04.2021, 17:31
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu Ülke TV’nin canlı yayın konuğu oldu.
Yardımcıoğlu yayında darbe mesajı yayımlayan 104 amiral hakkında açıklamalarda bulunarak konuşulacak çok şey varken 104 tane amiralin yaptığını konuşuyoruz dedi.
Başkan yardımcıoğlu konuşmasında son olarak 104 amirali sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi.
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