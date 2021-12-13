Beklenen yağmurların gelmesiyle çiftçiler tarlaya indi
Kış aylarının gelmesiyle birlikte çiftçiler tarlada önümüzdeki sezon için hazırlıklarına başladılar.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2021, 14:41
Hasat sonrası toprağı işleyen çiftçiler sonunda bekledikleri yağmura kavuştular.
Kahramanmaraş genelinde etkili olan yağmur sonrası tarlaya inen çiftçiler gelecek sezon için buğday, arpa vb. tahılları toprakla buluşturmaya başladı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya yağmurların çiftçiyi sevindirdiğine dikkat çekerek bereketli bir yıl olmasını diledi.
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