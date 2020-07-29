Belediye önünden başlayan çalışmalar ile çayın görünümü değiştirilecek!
Göksun Belediyesi ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, Göksu Çayı’nın belediye binası önü ile ilçe merkezi içinden geçen kısmında iyileştirme projesi uygulanıyor.
Göksun Belediyesi ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, Göksu Çayı’nın belediye binası önü ile ilçe merkezi içinden geçen kısmında iyileştirme projesi uygulanıyor.
DSİ Bölge Müdürü Sadullah Seven ile Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın çalışmaları birlikte inceleyip, gelecekte uygulanması planlanan projeleri istişare etti.
Göksu çayı ıslah projesi ile yeni belediye binası ve çayın geçtiği bölümlerin bambaşka bir görünüme kavuşacağını belirten başkan Aydın şunları söyledi: “Bugün yeni yapmış olduğumuz Belediye binamızın önündeki çevre düzenlemeleri ile ilgili çalışmaları inceledik. Aynı zamanda Göksun’umuzun içerisinden geçen Göksu Çayının üzerinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’müzün yapmış olduğu taşkın koruma tesisinden dolayı bölge müdürümüz ilçemizi ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yüz yılın projesi olan yeni Göksun Belediye binasının önünden geçen kısmın eski hali ile kalması çok hoş değildi. Bölgedeki köprüler ve kanalın yenilenmesi yapılıyor. İleriki süreçte çayın ilçe merkezinden geçen kısımlarında da ıslah çalışması yapılacak.”
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