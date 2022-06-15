Belirtilen saatler dışında çöp bırakılmayacak
Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ‘Daha Temiz bir Elbistan’ parolasıyla yürüttüğü uygulama çerçevesinde çarşı esnafı için çöp çıkarma saatlerini belirledi.
Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama saatleri ile ilgili planlama yapıldığını, çarşı esnafının belirlenen saatlere uyduğu takdirde sıkıntıların en aza indirileceği belirtildi.
Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturma bilinci ile çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Osman Tatar, “Daha Temiz bir Elbistan parolasıyla şehrimizi her an temiz tutmaya gayret gösteriyoruz. Bu amaçla merkez çarşı esnafımıza çöp saati uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bu günden itibaren çöp taksilerimiz sabah 08:00-10:00 arası ile akşam 17:00-24:00 saatleri arasında çöp toplamaya çıkacaktır. Esnaflarımızdan ricamız çöplerini kapı önlerine bırakmadan belirtilen saatlerde ekiplerimize teslim etmeleridir. Toplum huzurunun sağlanması, yaşam alanlarının temiz olmasına bağlıdır. Bir insanın bulunduğu çevrenin temiz olmaması kişinin hem psikolojisini hem de sağlığını önemli ölçüde etkiler. Bunun için de Elbistan’ın temizliği için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Esnafımızdan uygulamalara destek vermesini istiyoruz. Elbistan’ı daha güzel ve yaşanabilir kent haline getirmek en büyük amacımızdır” ifadelerine yer verdi.
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