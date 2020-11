Best Model Türkiye birincisi Oğuzhan Bolat, memleketi Kahramanmaraş'ta

Burada ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan Bolat, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.



İstanbul’da düzenlenen 33'üncü Best Model Türkiye Yarışması'nda birinci olan Oğuzhan Bolat, yarışmadan sonra yapımcılardan dizi teklifi geldiğini ve değerlendireceğini söyledi.





"HEDEFİM OYUNCU OLMAK"



Daha önceki Best Model yarışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculukta çok başarılı olduğunu belirten Bolat, "Hedefim oyuncu olmak. O yüzden çok mutluyum. Heyecanımdan adımı söylediklerinde yürüyemedim, elim ayağım titredi. Çok mutluydum çünkü. Uzun zaman futbol oynadım, daha sonra oyunculuğa yönelip 4 ay eğitim aldım İstanbul'da. Daha sonra Best Model'e girdim. Şu an planlarım var gidince onlarla konuşacağız, anlaşacağız inşallah. Hedefimde oyunculuk var. Teklifler var; yapımcılar olsun, menajerler olsun yarışmadan sonra aradılar. Biraz kafa dinlemek için geldim, gittiğimizde hepsiyle görüşeceğiz. Şu an film teklifi yok, dizi teklifi var."