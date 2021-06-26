Bisiklet sürücüsü ölümden döndü!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpıştığı kazada, bisiklet sürücüsü çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2021, 16:21 26.06.2021, 19:44
Elbistan’da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet G. (39) idaresindeki 44 NY 164 plakalı otomobil ile A.Y. (11) nin kullandığı bisiklet, Güneşli Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile kuran kursu öğrencisi olan A.Y. yere savruldu.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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