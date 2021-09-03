Borç yapılandırma başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı!
Elbistan Belediyesi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkân tanıyan düzenleme kapsamında belediyeye borcu olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, 31 Ağustos 2021 tarihinde sona eren başvuruların 30 Eylül’e kadar uzatıldığı belirtildi.
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatıldı.
Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 30 Nisan 2021 tarihi öncesi borçların yapılandırılacağı belirtilerek, peşin ve 18 ay ödeme imkânı olduğu ifade edildi.
Açıklamanın devamında “Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelendi. Belediyemize ait vergi, resim, harçlar ve belediye gelirleri kanununun 97. maddesine göre tahsil edilen (Gelir tarifesinde yazılı olan) ücretler, 30 Nisan 2021 tarihi ve öncesi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor. Başvuruların; 30 Eylül 2021 tarihine kadar belediyemize şahsen veya https://ebelediye.elbistan.bel.tr adresine üye girişi yapılarak yapılması gerekmektedir. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.
Ödemelerde son gün 1 Kasım
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, belediyemize başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.
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