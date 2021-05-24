Boya sandığıyla geçen bir ömür, 64 yıldır ayakkabı boyuyor

Elbistan ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Ömer Kurtoğlu yarım asrı geçen bir süredir ayakkabı boyacılığı yapıyor.

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde yaşayan Kurtoğlu, 16 yaşındayken babasını kaybetti. Ailenin en büyük çocuğu olması dolayısı ile bütün yük omuzlarına binen Kurtoğlu, mesleği olmadığı için ayakkabı boyacılığına başladı.

Ailesine bakabilmek için farklı şehirlerde de mesleğini sürdüren Kurtoğlu, kardeşleri büyüyüp eli ekmek tutmaya başlayınca vatani görevini yapmak için askere gitti.



Askerlik dönüşü bildiği tek iş olan ayakkabı boyacılığını sürdüren Kurtoğlu, evlenerek kendi yuvasını kurdu ve 2'si kız 6 çocuk sahibi oldu. Çocuklarını da ayakkabı boyacılığıyla büyüten Kurtoğlu, 64 yıllık mesleğini ölünceye kadar sürdürmeyi planlıyor.



Elbistan Uzun Çarşı’da ilerleyen yaşına rağmen ayakkabı boyayan Kurtoğlu çarşı esnafı tarafından da sevilip sahipleniliyor.



Kurtoğlu, başkasına zor gelen ayakkabı boyacılığının kendisi için çok kolay olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Yaşım ilerlemiş olsa da evde duramıyorum. Mesleğimden çok memnunum. Hiç parasız kalmadım. Beni herkes seviyor, işe gelmediğim günlerde telefonla arayıp soranlar oluyor, neden gelmedin diye. Bu yaşta çalıştığımı ilk kez görenler şaşırıyor, bu yaşına rağmen çalışıyor, Allah esirgesin diyorlar. Bana çarşının gülü diyorlar. Benden başkasına da ayakkabı boyatmıyorlar.”

Çarşı esnafı da çok sevdiğini belirttikleri Ömer Kurtoğlu’nun her sabah hayır duasını aldıklarını, çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeni ile herkes tarafından çok sevildiğini söylediler.