Bu park Pazarcık’a çok yakışacak! Pazarcık Ahmet Bozdağ parkında sona yaklaşıldı

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Pazarcık belediyesi işbirliği ile yürütülen Pazarcık İlçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi içerisinde yaklaşık 4 bin m2’lik park yapım çalışmalarında son rötüşlar yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan parkın yapım süreci hakkında bilgiler vererek emeği geçen herkese teşekkür etti.