Bu park Pazarcık’a çok yakışacak! Pazarcık Ahmet Bozdağ parkında sona yaklaşıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü park yapım hizmetleri kapsamında Pazarcık Belediyesiyle birlikte yapım çalışmalarını gerçekleştirdiği Ahmet Bozdağ parkında sona yaklaşıldı.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2020, 16:11 29.10.2020, 19:33
KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Pazarcık belediyesi işbirliği ile yürütülen Pazarcık İlçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi içerisinde yaklaşık 4 bin m2’lik park yapım çalışmalarında son rötüşlar yapılıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan parkın yapım süreci hakkında bilgiler vererek emeği geçen herkese teşekkür etti.
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