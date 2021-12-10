Bu Pazar iki etkinlik birden!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri birbirinden renkli programlarına devam ediyor. Takvim kapsamında, 12 Aralık Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerin ilki Ormandaki Afacanlar adlı çocuk tiyatrosu olacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak gösterimi yapılacak oyun, ormandaki sevimli hayvanların maceralarla dolu öykülerini sahneye taşıyacak.

Uğur Batı İle Buluşma Noktası

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 17.00’da gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise saat Prof. Dr. Uğur Batı İle Buluşma Noktası adlı program olacak. Akademik birçok yayının altında imzası bulunan uzman isim, “Dijital Ebeveynlik” konusu ile anne – babalarla yenilikçi ve öğretici bir program gerçekleştirecek. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.