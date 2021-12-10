Bu Pazar iki etkinlik birden!
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 12 Aralık Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde, Ormandaki Afacanlar çocuk tiyatrosu ve Prof. Dr. Uğur Batı İle Buluşma Noktası etkinlikleri düzenlenecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri birbirinden renkli programlarına devam ediyor. Takvim kapsamında, 12 Aralık Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerin ilki Ormandaki Afacanlar adlı çocuk tiyatrosu olacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak gösterimi yapılacak oyun, ormandaki sevimli hayvanların maceralarla dolu öykülerini sahneye taşıyacak.
Uğur Batı İle Buluşma Noktası
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 17.00’da gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise saat Prof. Dr. Uğur Batı İle Buluşma Noktası adlı program olacak. Akademik birçok yayının altında imzası bulunan uzman isim, “Dijital Ebeveynlik” konusu ile anne – babalarla yenilikçi ve öğretici bir program gerçekleştirecek. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|16
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|15
|21
|10. Antalyaspor
|16
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|11. Adana Demirspor
|15
|20
|12. Sivasspor
|15
|19
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|15
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|14. Kayserispor
|15
|19
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|16
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|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
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|15
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. İstanbulspor
|15
|23
|7. Kocaelispor
|15
|23
|8. Gençlerbirliği
|15
|23
|9. Samsunspor
|14
|22
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|15
|27
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|16
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|15
|23
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Athletic Bilbao
|17
|21
|11. Osasuna
|16
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Celta de Vigo
|17
|17
|14. Villarreal
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8