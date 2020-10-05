‘Burada muz yetişmez dediler, demek ki Kahramanmaraş’ta muz yetişebiliyormuş’

Bir ilki gerçekleştiren Karakaya, Dereköy mevkiinde 2 bin metrekarelik serada muz ağaçlarını dikerek, karşılaştığı zorluklara rağmen ilk meyvelerini aldı.,

Karakaya, Serada muz yetişebilmesi için uygun hava koşullarını da kendisi sağlıyor.

Girişimci Mehmet Karakaya, ‘muzun yetişmeyeceğine dair aldığım olumsuz yorumlara rağmen çalışmalarıma başlayarak Kahramanmaraş’ta muz yetişebileceğini gösterdim’ dedi.