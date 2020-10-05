‘Burada muz yetişmez dediler, demek ki Kahramanmaraş’ta muz yetişebiliyormuş’
Kahramanmaraş’ta alternatif tarım ürünleri alanında çalışmalarda bulunan 58 yaşındaki Mehmet Karakaya, üretim aşamasını tamamladığı muzları yılbaşı itibariyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.10.2020, 19:08 05.10.2020, 19:53
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Bir ilki gerçekleştiren Karakaya, Dereköy mevkiinde 2 bin metrekarelik serada muz ağaçlarını dikerek, karşılaştığı zorluklara rağmen ilk meyvelerini aldı.,
Karakaya, Serada muz yetişebilmesi için uygun hava koşullarını da kendisi sağlıyor.
Girişimci Mehmet Karakaya, ‘muzun yetişmeyeceğine dair aldığım olumsuz yorumlara rağmen çalışmalarıma başlayarak Kahramanmaraş’ta muz yetişebileceğini gösterdim’ dedi.
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