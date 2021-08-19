Büyükşehir açık hava etkinlikleri başlıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri başlıyor. Tüm ilçelerde gerçekleştirilecek programlar kapsamında Büyükşehir Bando Takımı konser verecek ve Şafak Vakti filminin gösterimi yapılacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde Açık Hava Etkinlikleri düzenliyor. Programlar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konseri ve Şafak Vakti filminin gösterimi yapılacak. Ücretsiz etkinliklerle, 15 Temmuz’da yaşanan milli direnişi konu edinen Şafak Vakti adlı film vatandaşların beğenisine sunulmuş olacak. Belirlenen takvime göre ilk etkinlik 23 Ağustos Pazartesi günü Türkoğlu Millet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında 19.00’da Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı performansının ardından 20.00’da Şafak Vakti filmi açık havada seyirciyle buluşacak. Gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri İlçe Takvimi ise şöyle:
23 Ağustos Pazartesi - Türkoğlu - Millet Meydanı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi
24 Ağustos Salı - Pazarcık- Atatürk Parkı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi
25 Ağustos Çarşamba - Çağlayancerit- Fatih Meydanı- 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi
26 Ağustos Perşembe -Nurhak- Belediye Meydanı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi
27 Ağustos Cuma- Ekinözü- Aşağı İçmeler - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi
30 Ağustos Pazartesi - Elbistan-Pınarbaşı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi
31 Ağustos Salı- Afşin- Şehit Ömer Erüstün Parkı- 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi
01 Eylül Çarşamba - Göksun- 15 Temmuz Meydanı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi
02 Eylül Perşembe - Andırın - Kışla Bahçesi - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Altay
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Alanyaspor
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Hatayspor
|1
|1
|10. Antalyaspor
|1
|1
|11. Göztepe
|1
|1
|12. Kasımpaşa
|1
|1
|13. Gaziantep FK
|1
|0
|14. Adana Demirspor
|1
|0
|15. Sivasspor
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Rizespor
|1
|0
|19. Kayserispor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|1
|3
|2. Eyüpspor
|1
|3
|3. Menemenspor
|1
|3
|4. Bandırmaspor
|1
|3
|5. Manisa FK
|1
|3
|6. Balıkesirspor
|1
|3
|7. Adanaspor
|1
|1
|8. Altınordu
|1
|1
|9. Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|10. Bursaspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Tuzlaspor
|1
|1
|13. Samsunspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. West Ham
|1
|3
|5. Everton
|1
|3
|6. Brentford
|1
|3
|7. Watford
|1
|3
|8. Brighton
|1
|3
|9. Leicester City
|1
|3
|10. Tottenham
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|0
|12. Burnley
|1
|0
|13. Man City
|1
|0
|14. Wolverhampton
|1
|0
|15. Newcastle
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Norwich City
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Barcelona
|1
|3
|4. Atletico Madrid
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Cádiz
|1
|1
|7. Levante
|1
|1
|8. Mallorca
|1
|1
|9. Real Betis
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Elche
|1
|1
|12. Espanyol
|1
|1
|13. Granada
|1
|1
|14. Osasuna
|1
|1
|15. Villarreal
|1
|1
|16. Celta de Vigo
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Real Sociedad
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|1
|0
|20. Rayo Vallecano
|1
|0