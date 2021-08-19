Büyükşehir açık hava etkinlikleri başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde Açık Hava Etkinlikleri düzenliyor. Programlar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konseri ve Şafak Vakti filminin gösterimi yapılacak. Ücretsiz etkinliklerle, 15 Temmuz’da yaşanan milli direnişi konu edinen Şafak Vakti adlı film vatandaşların beğenisine sunulmuş olacak. Belirlenen takvime göre ilk etkinlik 23 Ağustos Pazartesi günü Türkoğlu Millet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında 19.00’da Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı performansının ardından 20.00’da Şafak Vakti filmi açık havada seyirciyle buluşacak. Gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri İlçe Takvimi ise şöyle:

23 Ağustos Pazartesi - Türkoğlu - Millet Meydanı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi

24 Ağustos Salı - Pazarcık- Atatürk Parkı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi

25 Ağustos Çarşamba - Çağlayancerit- Fatih Meydanı- 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi

26 Ağustos Perşembe -Nurhak- Belediye Meydanı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi

27 Ağustos Cuma- Ekinözü- Aşağı İçmeler - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi

30 Ağustos Pazartesi - Elbistan-Pınarbaşı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi

31 Ağustos Salı- Afşin- Şehit Ömer Erüstün Parkı- 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi

01 Eylül Çarşamba - Göksun- 15 Temmuz Meydanı - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi

02 Eylül Perşembe - Andırın - Kışla Bahçesi - 19.00 Konser / 20.00 Film Gösterimi