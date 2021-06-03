Büyükşehir Afşin Kayseri bağlantısını yeniliyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Afşin ilçesine bağlı İnci Mahallesini Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlayan yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki arterde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasında ulaşımı iyileştirecek önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Afşin ilçesine bağlı İnci Mahallesinde bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. İnci Mahallesini Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlayan yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Arterde zemin düzeltme, malzeme serme ve sıkıştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulaması yapılacak. Şehirlerarası ulaşımı için yoğun bir şekilde kullanılan yolun yenilenmesiyle birlikte ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.
Hizmette Sınır Yok
İnci Mahalle Muhtarı Süleyman Kırık çalışmalara ilişkin, “Çalışma gerçekleştirilen arter mahallemizi Sarız’ın ana arterine bağlayan önemli bir konumda yer alıyor. Bölge halkı tarafından sıkça kullanılan yol eski ve bozuk olduğu için ulaşımda sorun teşkil ediyordu. Büyükşehir Belediyemize yolumuzun yenilenmesi için başvurduk. Sağ olsun onlarda talebimizi alarak yenileme çalışmalarına başladı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.
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