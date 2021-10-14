Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda dergiyi edebiyatseverlerin beğenisine sunuyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 13:55 14.10.2021, 14:45
Şiirin ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ı dergilerle taçlandıran Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda dergi oluşturarak edebiyatseverlerin beğenisine sunuyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan belediyenin çıkarttığı dergilerle ilgili Aksu Haber’e bilgi verdi.
Konuşmasının devamında Doğan, çıkartılan bu dergilere vatandaşların kolaylıkla ve ücretsiz ulaşabileceğini söyledi.
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