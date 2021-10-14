Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda dergiyi edebiyatseverlerin beğenisine sunuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 13:55 14.10.2021, 14:45
Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda dergiyi edebiyatseverlerin beğenisine sunuyor

Şiirin ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ı dergilerle taçlandıran Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda dergi oluşturarak edebiyatseverlerin beğenisine sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan belediyenin çıkarttığı dergilerle ilgili Aksu Haber’e bilgi verdi.

Konuşmasının devamında Doğan, çıkartılan bu dergilere vatandaşların kolaylıkla ve ücretsiz ulaşabileceğini söyledi.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan
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