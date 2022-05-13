Büyükşehir Belediyesi farkındalık için kortej yürüyüşü gerçekleştirdi
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında büyükşehir belediyesi tarafından kentte farkındalık yaratmak amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 14:39
Aksu TV ekranlarında canlı yayın ile ekranlara taşınan kortej yürüyüşünde kent protokolü duygu ve düşüncelerini Aksu Haber’e paylaştı.
Atatürk meydanında son bulan kortej yürüyüşü sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör her zaman engellilerin yanında olduklarını ve her türlü taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Engelli bireyler Atatürk meydanında çalan şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladılar.
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