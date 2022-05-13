Büyükşehir Belediyesi farkındalık için kortej yürüyüşü gerçekleştirdi

Aksu TV ekranlarında canlı yayın ile ekranlara taşınan kortej yürüyüşünde kent protokolü duygu ve düşüncelerini Aksu Haber’e paylaştı.

Atatürk meydanında son bulan kortej yürüyüşü sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör her zaman engellilerin yanında olduklarını ve her türlü taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Engelli bireyler Atatürk meydanında çalan şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladılar.