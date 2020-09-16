Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliği protokolü imzaladı

16 Eylül 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı), Başkanı Serkan Kayalar ve YTB (Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları) Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Başkan Güngör: “Bu şehrin söyleyecek sözü var.”

Programda konuşan Başkan Güngör, büyükşehir belediyesi olarak yapmakta ve yapacak oldukları kültürel etkinliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve gerçekleştirilmesi için bu protokole imza attıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak kültür, sanat, spor ve turizm etkinliklerine önem verdiklerini belirten Başkan Güngör, “Belediyelerimiz afet ve acil durumda ve kardeş şehir ilişkilerinde görev alanının dışına çıkabilmektedir. Gönül coğrafyamızın hemen hemen tamamını gezme imkânım oldu. Biz şuna inanıyoruz: Kurumlarımızın işbirliğinden daha fazla sinerji doğmaktadır. Yunus Emre Enstitüsü’yle imzaladığımız işbirliği protokolünün hem şehrimizin hem ülkemizin tanıtımı ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması için büyük katkıları olacaktır. Kahramanmaraş’ımız kadim bir şehir. Bu topraklardan birçok medeniyet gelmiş geçmiş. Birçok şeyin de başkenti. En başta da şiir ve edebiyatın başkenti. Bizde şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ımızı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmak için bu sene ilk defa Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Haftası düzenliyoruz. Bu protokolle etkinliklerimizi uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı bulacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şehrimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Çam: “Öncü bir protokol imzalandı.”

İmza törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Dil Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla yerel yönetimler arasında yapılan işbirliğinin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde yeni imkânların doğmasına vesile olduğunu belirtti. Dr. Serdar Çam: “Kültür, sanat, eğitim alanlarında Kahramanmaraş’ımızın bütün dünyaya açılmasını sağlayacak, buna öncülük edecek bir protokol imzalandı. İmzalanmasına şahitlik ettiğimiz bu kıymetli protokol inşallah Kahramanmaraş’ın zenginlikleriyle birlikte dünyaya açılmasında çok daha farklı bir açılım imkânı sağlayacaktır.”

İmza töreni toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ve hediye takdimi ile son buldu.