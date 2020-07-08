Büyükşehir Belediyesi'nden Nevruzlu yoluna sathi kaplama!

Yol yapım ve onarım çalışmalarına il genelinde devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerine devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Dulkadiroğlu İlçesi Nevruzlu Mahallesinin 4 km. uzunluğunda 8 m. genişliğindeki yolunda sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmalarla birlikte ulaşım alanında hemşehrilerimiz daha konforlu seyahat etmeleri sağlanacak.