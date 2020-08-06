Büyükşehir Belediyesi park yapımına devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü park yapım hizmetleri tüm hızıyla devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen Pazarcık İlçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi içerisinde yaklaşık 4 bin m2’lik park yapım çalışmaları sürüyor.

Parkta Neler Olacak?

Ekipler tarafından 3 bin 780 m2 alan üzerine kurulacak olan parkta; bin 645 m² yeşil alan, bin 281 m² parke alan, 375 m² yapay havuz ve şelale, 28 m² çocuk oyun alanı, 64 m² büfe, 140 metre istinat duvarı, 2 adet ahşap köprü, 6 adet kamelya, 1 adet pergola, 4 adet bank, 8 adet çöp kovası, 1 adet çeşme ve bitkilendirme yapılacak.