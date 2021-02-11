Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında çocuklara ‘istiklal’ isimli çizgi roman hediye edildi.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2021, 16:22 11.02.2021, 17:54
Mehmet Akif kültür merkezinde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve öğrenciler katılım sağladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz yaptığı konuşmada, sütçü imam ve onun torunları olarak, gerektiğinde inancı ve ideali uğrunda her türlü fedakârlığı gözünü kırpmadan yapan yürekli nesiller yetiştiriyoruz dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, biz bir nöbeti aldık ecdattan, bize bırakılan bu mirası bizde gelecek nesillerimize aktarmak zorundayız ifadelerine yer verdi.
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