Büyükşehir belediyesinden takipçilerine en özel hediye!

Bu anlamda hafta boyunca her gün 23 yetişkin 23 çocuk kitabı olmak üzere 46 kitabı takipçilerine hediye ediyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, kitap önerilerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için, neler yapılması gerektiğini anlattı.