Büyükşehir Çağlayancerit’te Yeni Yol Açıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Çağlayancerit ile Dulkadiroğlu ilçelerini birbirine bağlayan ve DSİ tarafından inşa edilen gölet nedeniyle su altında kalan grup yoluna yeni bir alternatif oluşturuluyor. İnşası süren yeni yolla Kale ve Soğukpınar Mahallelerine kesintisiz ulaşım sağlanacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden çalışmalarda yol kazıları sürerken, asfaltlama işleminin ise kısa süre içinde başlaması hedefleniyor. Çalışmaların ardından toplamda 14 kilometre uzunluğundaki grup yolu asfaltlanacak.

Ulaşımda Aksama Yaşanmadan Yapılıyor

Çalışmanın gerçekleştirildiği Kale Mahallesi sakini Şaban Acaboğa, “Buradaki gölet çalışması Dulkadiroğlu’ndan başlayarak Çağlayancerit ilçemize kadar uzanan yolun bir bölümünü kapatmıştı. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz ulaşımda aksamalar yaşanmadan yeni bir yol açmaya başladı” diye konuştu. Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun ise ulaşım hizmet ağının iyileştirildiğine dikkat çekerek, “DSİ’mizin bölgedeki çalışmalarıyla kapanan yolumuza alternatif bir güzergahı Büyükşehir Belediyemiz oluşturuyor. Bunun dışında Kale ve Soğukpınar arasında toplam 14 kilometrelik bir güzergahın asfaltlaması da gerçekleştirilecek. Bunun için altyapı çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.