Büyükşehir Grup Yollarında Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Andırın Alanlı Mahallesi ile Onikişubat Topçalı Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan 6 kilometre uzunluğundaki grup yolunda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sathi asfalt uygulamalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Alanlı – Topçalı Mahalleri arasında ulaşımı sağlayan 6 kilometrelik grup yolunda ulaşım konforu ve güvenliği sağlanacak.

Andırın’a 8 Bin Ton Yama

Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da deforme olan ana arter, cadde, sokak, kavşak, grup ve mahalle yollarında asfalt yama uygulamalarını da sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, deforme olan ve ulaşımda aksamalara neden olan yıpranmalar tespit edilerek yama uygulamasıyla onarılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Andırın’a toplamda 8 bin ton yama kazandırılacak.

Mahallemizin Ulaşım Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor

Alanlı Mahalle Muhtarı İlyas Peksoy, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Alanlı – Topçalı Mahalleri arasında ulaşımı sağlayan 6 kilometre uzunluğundaki grup yolunun yenilenmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e bir talebimiz olmuştu. Hayrettin Güngör Başkanımız da buranın yatırım programına alındığını ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenileneceğini bizlere iletti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallemize ulaşım sağlayan grup yolunda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımla ilgili hiçbir problemimiz kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.