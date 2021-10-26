Büyükşehir Kartalkaya Caddesi’ni yeniledi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık Kartalkaya Caddesi’nde yürüyüş yolu ve refüj yenileme çalışmalarını tamamladı. İlçenin en merkezi caddesi yenilenen yüzüyle büyük beğeni topladı.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 17:41
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Program kapsamında bir süre önce Pazarcık ilçesinde de altyapı ve üstyapı hizmetleri noktasında önemli adımlar atılmıştı. İlçenin kamu kurumlarının yer aldığı ve ticari odak noktalarından olan Kartalkaya Caddesi’nde yaya yolu ve refüj yenileme çalışmaları tamamlandı. Gidiş ve dönüş istikametinde toplamda 5 kilometre uzunluğa sahip artere, 14 bin metrekare yaya yolu kazandırıldı. Tamamlanan çalışmayla dar geçişler dolayısıyla trafikte olumsuzluklar yaşayan vatandaşların güvenliği artırılırken, nokta kabartmalı şeritler ve rampalarla engelli bireylerin de ulaşım kolaylığı sağlanmış oldu.
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