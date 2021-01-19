Büyükşehir kuzey ilçelerinde
Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı alan Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Elbistan İlçesi’nde bulunan Uncular, Köşk, Alkayaoğlu, Fakıoğlu, Karamağra, Keçemağra, Horhor, Kayageçit, Yapılı ve Uzunpınar dahil 10 mahallenin ulaşımını sağlayan Sultan Korusu Grup yolunu temizlendi. Ekinözü ilçesinde Kabaktepe Mahallesi ve Nurhak ilçesinde Biçim ve Umutlu Mahalle yollarını yoğun kar yağışına rağmen ulaşıma açık tutmak için gayret eden ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kapalı Yolumuz Bulunmuyor
İlçelerde karla mücadele çalışmalarını gerçekleştiren Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz yoğun kar yağışı alan bölgelere süratle müdahale ederek yolları açık tutuyor. Vatandaşlarımızın kesintisiz ulaşım sağlaması için 7/24 çalışıyoruz. Sorumluluk sahamız içerisinde an itibariyle kapalı yol bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı.
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