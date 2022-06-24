Büyükşehir, Pazarcık Büyüknacar Grup Yolunu Yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Pazarcık Büyüknacar Merkez Mahallesi ile Dulkadiroğlu Kuzucak Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan 12 kilometre uzunluğundaki grup yolunda yenileme çalışmalarını tamamladı. Sathi asfalt çalışmalarının da tamamlanmasıyla Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçeleri arasında alternatif güzergâh oluşturan grup yolunda ulaşım konforu ve güvenliği sağlandı.

Ulaşım Altyapımızı Geliştiriyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Pazarcık Büyüknacar Merkez Mahallesi ile bölgedeki mahallelere ulaşım sağlayan toplamda 12 kilometre uzunluğundaki grup yolunda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Zemin iyileştirme ve sathi asfalt çalışmalarıyla Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçeleri arasında alternatif güzergâh oluşturan grup yolunun standardı artırıldı. Şehrimizde ulaşım altyapımızı geliştirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.