Büyükşehir, Şahinkayası Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı!

Muhtar Şişman, “Mahallemizin daha önce içmesuyu sorunu çözülmüştü. Şimdi de asfalt çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 18:52
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Büyükşehir, Şahinkayası Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Onikişubat Şahinkaya Mahallesi’nde asfalt serimine başladı. Yaklaşık 3,5 kilometrelik İmirhasanlı yolundaki çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şahinkayası Muhtarı Hasan Şişman, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Asfalt Teşekkürü

Muhtar Şişman, “Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ bölgede önemli çalışmalar gerçekleştirdi ve hizmetler devam ediyor. Daha önce mahallemizin içmesuyu sorunu çözülmüştü. Şimdi de Büyükşehir Belediyemiz asfalt çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine bölgemizde gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İçmesuyu Sorunu Çözülmüştü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Şahinkayası Mahallesi’ndeki içmesuyu sorununu geçtiğimiz günlerde çözüme kavuşturmuştu. 66 kilometrelik içmesuyu hattı ve 3 içmesuyu deposunun inşa edildiği çalışmalar ile bölge uzun yıllar içmesuyu sorunu yaşamayacak. Altyapının ardından başlatılan asfalt çalışmaları ile bölge ulaşımı da daha konforlu hale gelecek.

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