Büyükşehir Sokağa Çıkma Yasağını Fırsata Çevirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek insanların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı, otogar, park ve bahçeler, üst geçitler, bankamatikler, otobüs durakları, açık ve kapalı pazaryerleri gibi alanlarda dezenfekte çalışmasının yanı sıra cadde, sokak ve meydanlarda temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiler.

Ekipler sokağa çıkma yasağından faydalanarak 5 araç 20 personel ile yapılan dezenfekte çalışmalarında 500 litre dezenfektan malzemesi kullandı. Ekiplerin dezenfekte çalışmalarında kullandığı dezenfektan malzemesi, mikrobik hastalıkları önleyen, bununla birlikte insan ve hayvan sağlığına herhangi zararı olmayan kimyasal bileşenlerden oluşuyor.

Temizlik çalışmalarında ise 20 araç 135 personel ile bütün cadde, sokak ve kaldırımlarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.