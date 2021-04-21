Büyükşehir’den arterlere yeşil koridor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arterlerdeki refüjleri oya, manolya gibi farklı türlerden yüzlerce ağaçla renklendiriyor. Kuzey Çevre Yolu’nda toprakla buluşturulan bin 100 adet fidanın ardından ekipler Mehmet Zülkadiroğlu caddesinde çalışmalara başladı.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 17:16
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Park ve Bahçeler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler refüjlerde yüzlerce fidanı toprakla buluşturuyor. Ana arterlerde gerçekleştirilen ağaçlandırma uygulamasıyla oya, manolya gibi farklı türlerden yüzlerce ağaç arterleri renklendirecek. Son olarak Kuzey Çevre Yolu istikametindeki refüjlerde toprakla buluşturulan bin 100 adet fidanın ardından, Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Zülkadiroğlu caddesi de ağaçlandırılıyor. Büyük sanayi ve işletmelerin yer aldığı hatta ağaçlandırma uygulamasıyla yeşil bir koridor oluşturulacak.
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