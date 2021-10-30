Büyükşehir’den Beyaz Baston Desteği!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, görme engelli vatandaşlara beyaz baston hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 30.10.2021, 17:16 30.10.2021, 17:50
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, görme engelli vatandaşlara beyaz baston hediye etti.
Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi engelli vatandaşlara 100 adet beyaz baston dağıttı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye olarak her zaman vatandaşlarımız yanında olmaya devam edeceğiz dedi.
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