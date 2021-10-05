Büyükşehir’den çocuklara tiyatro etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde kentte çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Hollanda Kraliyeti’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek tiyatro kapsamında, “Bir Kocaman Eşşek Müzikal Çocuk Oyunu” iki ilçede ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. 7 Ekim Perşembe günü saat 13.30 ve 14.30 arasında Afşin Belediyesi Kültür Merkezi’nde gösterime sunulacak tiyatro, 8 Ekim Cuma günü saat 10.00 ila 11.00 arasında da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerle buluşacak.

Eğlence Dolu Bir Serüven

Hollandalı yazar RindertKromhout tarafından kaleme alınan ve Vedat Çiftçi tarafından tiyatroya uyarlanan Bir Kocaman Eşşek Müzikal Çocuk Oyunu, büyüdüğüne ve birçok şeyi tek başına yapabileceğine inanan, bunu da göstermek için can atan, afacan bir eşeğin hikâyesini konu alıyor. Bir an evvel büyümek isteyen çocuklara ve çocuklarına kıyamayan annelere dair harika bir serüveni sunan 50 dakikalık oyun, tek perde olarak sergilenecek. Müzikal bir oyun olan eser, Sivas Görsel Sanatlar ve Kültür Derneği katkılarıyla miniklerin beğenisine sunulacak.