Büyükşehir’den İlçelerdeki Kamu Kurumlarına Kitap Hediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterine kazandırdığı kitapları ilçelerdeki kamu kurumlarıyla buluşturdu. Şehrin, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu olmak üzere toplamda 11 ilçesinde yer alan kamu kurumlarına kitap seti hediye edildi. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce hazırlanan kitap setlerinin içinde, Milli Mücadele'nin 100. Yılında Kahramanmaraş, İstiklalin Yüz Akı Kahramanmaraş, Öykülerde Maraş ve Çocuk Şiirleri isimli kitaplar yer alıyor. Büyükşehir Kültür Yayınları içinde yer alan toplamda 572 kitap İlçe Kaymakamlıkları, Belediyeler, Jandarma Komutanlıkları ve Müftülükler ile Milli Eğitim, Emniyet, Gençlik Spor, Tarım, Tapu, Sosyal Yardımlaşma, Nüfus ve Sağlık Müdürlükleri’ne hediye edildi.

Şehrimizin Edebiyat Birikimi Tanınacak

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’ın edebiyat birikiminin tanıtılması, literatüre katkı sunulması amacıyla hazırladığımız Kültür Yayınları eserimiz, önce şehrimizde ardından ülkemizde ve nihayet dünyada tanıtılmış olacak. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanından yapmış olduğumuz başvuru doğrultusunda eserlerimizin tanıtılması, eser sayımızın artırılması ve okuyucularımıza ulaştırılması konusunda azami gayret sarf ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.