Büyükşehir’den Kahramanmaraşspor’a ulaşım desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlere olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Büyükşehir’in forma sponsorluğunu üstlendiği Kahramanmaraşspor kulübüne ulaşım desteği de sağlandı. 7 Nisan Çarşamba günü (yarın) Kahramanmaraşspor - Afyonspor arasında oynanacak müsabaka için deplasmana giden kırmızı beyazlı kafile Büyükşehir tarafından temin edilen otobüsle uğurlandı. Sağlanan tüm desteklerden dolayı Kahramanmaraşspor kulübünden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür mesajı paylaşıldı.