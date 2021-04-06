Büyükşehir’den Kahramanmaraşspor’a ulaşım desteği
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 7 Nisan Çarşamba (yarın) Kahramanmaraşspor - Afyonspor müsabakası için deplasmana giden kırmızı beyazlılara ulaşım desteği sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 06.04.2021, 13:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlere olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Büyükşehir’in forma sponsorluğunu üstlendiği Kahramanmaraşspor kulübüne ulaşım desteği de sağlandı. 7 Nisan Çarşamba günü (yarın) Kahramanmaraşspor - Afyonspor arasında oynanacak müsabaka için deplasmana giden kırmızı beyazlı kafile Büyükşehir tarafından temin edilen otobüsle uğurlandı. Sağlanan tüm desteklerden dolayı Kahramanmaraşspor kulübünden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür mesajı paylaşıldı.
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