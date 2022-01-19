Büyükşehir’den Nurdağı’na Yardım Eli
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yolda kalan vatandaşlara kumanya ve akaryakıt yardımında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2022, 17:12
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir dayanışma adımı daha attı. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kapalı yol sebebiyle ilerlemekte güçlük çekerek yolda kalan vatandaşlara muhtelif yardımlar yapıldı. Birçok araç ve personelin intikal ettiği bölgede yolda kalan araçlara akaryakıt desteği sağlanırken, araç akülerine de takviye yapıldı. Onlarca kişiye de muhtelif türlerden yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenle bölgeden ayrılabilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.
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