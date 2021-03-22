Büyükşehir’den Pazarcık’a 22 Bin Metrekare Üstyapı çalışması
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Caddesi’nde 14 bin metrekare bazalt ve 8 bin metrekare bordür çalışmalarına başlandı. Yapılacak 4 kilometrelik hat ile engelli ve yaya güvenliği sağlanacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Pazarcık ilçesinin ana arterlerinden Kartalkaya Caddesi’nde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gidiş ve dönüş toplamda 4 kilometrelik uzunluğa sahip caddede, 14 bin metrekare bazalt ve 8 bin metrekare bordür uygulaması yapılıyor. Büyükşehir 2021 Ulaşım Yatırımları Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla, engelli ve yaya geçiş güvenliği sağlanıyor. Toplamda yaklaşık 2,5 Milyon TL yatırım bedeli bulunan çalışmaların, hava şartlarına bağlı olarak kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Engelli Vatandaşlar Önceliğimiz
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları ve 2021 yatırım programımız çerçevesinde il ve ilçelerimizde ulaşımın sürekliliği ve güvenliğini sağlamak için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarda ağırlıkla yaya, engelli veya trafik akışının olumsuz etkilendiği arterleri önceliyor, üstyapı uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Özellikle yaya yollarımızda, nokta kabartmalı şeritler ve rampalar gibi engelli vatandaşlarımızın geçişlerini kolaylaştırmaya gayret ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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