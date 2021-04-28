Büyükşehir’den Türkoğlu’na bir yatırım Daha

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Planı kapsamında Türkoğlu ilçesinde yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Türkoğlu ilçesinde, İstasyon mevkiinde yeni itfaiye binası yapımına başladı. Alanda hafriyat sevkiyatının ardından temel atma ve betonarme çalışmaları gerçekleştirilecek. Toplamda yaklaşık 2.3 Milyon TL maliyetli ve 630 metrekare alan üzerine konumlanacak yeni itfaiye binasında garaj, ekipman odaları ve idari alanlar yer alacak. Modern sistemlerle yapılacak olan yeni itfaiye binası 7 gün 24 saat vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek.

Yeni Hizmet Binaları

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “İlçelerimize itfaiye teşkilatının gelişen teknolojisine göre yeni ve modern hizmet binaları kazandırıyoruz. Olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek ve vakalara daha hızlı müdahale edebilmek için Türkoğlu ilçemizde de modern itfaiye binası çalışmalarına başladık. 2.3 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projemizin içerisinde garaj, ekipman odaları ve idari alanlar yer alacak. Türkoğlu ilçemize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.