Büyükşehir’den Ücretsiz Çekici Hizmeti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek bir hizmet daha hayata geçiriliyor. Son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte, yolda kalan araçlar için ücretsiz çekici hizmeti sunulmaya başladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 210 iş makinesi ve 400’ün üzerinde personeliyle ulaşımın açık tutulmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışlarında trafikte aksamaların önüne geçmek için ücretsiz çekici hizmeti vermeye başladı.

Başvurular ALO 153’ten

Herhangi bir aksamanın yaşanması durumunda sürücüler, ALO 153 çağrı hattı üzerinden ücretsiz çekici hizmeti talep edebilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; kaza veya arıza durumlarına karşın vatandaşların kış lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları, mümkün oldukça toplu taşımayla ulaşım sağlamaları gerektiği hatırlatıldı.