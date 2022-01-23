Büyükşehir’den yürekleri ısıtan sıcak çorba ikramı
Her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, otogarda soğuk kış günlerinde seyahat eden vatandaşların içini ısıttı.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2022, 17:32 23.01.2022, 18:42
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, örnek bir sosyal belediyecilik çalışması daha gerçekleştirdi. Şehrin birçok noktasında yapılan çorba ve ekmek ikramı, bu kez otogara taşındı. Her gün 2 bin kişiye Küçük Sanayi Sitesi, Haller Bölgesi ve Şekerdere Caddesi’nde bulunan Çorba Evleri’nden yapılan ikramlar; otogarda soğuk kış günlerinde seyahat eden yolcuların içini ısıttı. Beğeniyle karşılanan çalışma dolayısıyla, yolcuların yanı sıra kamu görevlileri ve otogar esnafı da Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.
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