Büyükşehir’in O Projesi Üniversitelilere İlham Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen Qudra-2 Programı kapsamında hayata geçirdiği Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz Projesi, Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine anlatıldı. Kahramanmaraş İsar Derneği işbirliğiyle kadınlara yönelik ahşap oyuncak kursunun verildiği proje, süreçteki diğer bir faaliyet olan Genç Girişimcilik Semineri’nde üniversite öğrencilerine ilham oldu. Öğrencilerin yoğun ilgiyle takip ettiği seminerde Prof. Dr. İsmail Bakan, e-ticaret, girişimcilik ve kişisel gelişim konularına yer verdi.

Başarılı Girişimler İstihdam Yaratır

Seminerde projeye ait bilgilendirme sunumu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı E. Emrah Hatunoğlu; “Sosyal uyumun desteklenmesine ve kadınların el becerilerini geliştirip aile bütçelerine destek olmalarına olanak sağlayan projemizin eğitim bölümünü başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Bir diğer önemli faaliyetimiz olarak, siz değerli gençlerimize katma değer kazandıracak, geleceğe hazırlanmanızda size yol gösterecek önemli bir program düzenlemek istedik. Günümüz şartları göz önüne alındığında yeni istihdam olanaklarının artırılması, ekonomik büyümenin hızlandırılması ve yeni çalışma endüstrilerinin ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Bu değişim ve gelişim sürecine katkı sunulması da başarılı girişimcilik faaliyetlerine bağlıdır. Her birinizi geleceğin başarılı girişimcisi olarak kabul ederek çok değerli hocama ve siz değerli gençlerimize katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı. Düzenlenen program, katılımcılara belgelerin takdimi ve hatıra fotoğrafı ile noktalandı.