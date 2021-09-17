Çalışmalarından dolayı Başkan Yılmazcan’a plaket takdim ettiler!

Hürriyet Mahallesinde Büyükşehir ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan 13 KM'lik yol çalışmasından dolayı Başkan Yılmazcan’a İş adamı Mahmut Yıldırım ve Mahalle Muhtarı Mahmut Yıldırım tarafından teşekkür takdim edildi.

İş adamı Mahmut Yıldırım Başkan Yılmazcan’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Mahalle Muhtarı Mahmut Yıldırım Başkan Yılmazcan’a, belediye başkanlarına ve milletvekillerine teşekkür etti.

Ziyaretlerinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yol yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.