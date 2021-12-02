Çarpım tablosu hem eğletecek hem öğretecek
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Çarpım Tablosu Çocuk Tiyatrosu 5 Aralık Pazar günü minik izleyicilerle buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2021, 12:23
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Aralık ayı boyunca konser, söyleşi, tiyatro ve atölyelere kadar birçok etkinliğin düzenleneceği program takviminde 5 Aralık Pazar günü Çarpım Tablosu Çocuk Tiyatrosu perdelerini minikler için açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da iki seans gösterilecek ücretsiz tiyatro gösterisine tüm vatandaşlar davet ediliyor.
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
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|Güneş
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|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
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|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
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|14
|22
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|14
|20
|10. Beşiktaş
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|20
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|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
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|14
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|14
|11
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|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
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|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
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|27
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|14
|27
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|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|14
|21
|7. Brighton
|14
|19
|8. Leicester City
|14
|19
|9. Tottenham
|12
|19
|10. M. United
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7