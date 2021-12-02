Çarpım tablosu hem eğletecek hem öğretecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Aralık ayı boyunca konser, söyleşi, tiyatro ve atölyelere kadar birçok etkinliğin düzenleneceği program takviminde 5 Aralık Pazar günü Çarpım Tablosu Çocuk Tiyatrosu perdelerini minikler için açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da iki seans gösterilecek ücretsiz tiyatro gösterisine tüm vatandaşlar davet ediliyor.