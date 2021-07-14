Celalettin Güvenç'ten 15 Temmuz gecesine dair açıklama...

FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden tamı tamına beş yıl geçti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç 15 Temmuz gecesi ve hain darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Güvenç, o gece ve devamında “İnançlıyız, başımıza bombalar yağarken korkmadık… Buradayız dedik” ifadelerine yer verdi.