Celalettin Güvenç'ten Pazarcık ilçesine ziyaret

Pazarcık Yukarı Mülk Mahallesi'nde gerçekleşen ilk ziyarette Başkan Güvenç vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Buradaki ziyaretlerin ardından Aşağı Mülk Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güvenç ve Başkan Yılmazcan vatanlarını taleplerini dinledi.

Son olarak Sarıl Mahallesi'nde bir takım ziyaretlerde bulunan heyet burada vatandaşlarla bir araya gelerek şunları söyledi.