Cem yalıtım müşterilerinin bütçelerini düşünüyor!

12 yıllık tecrübesi bulunan Cem Yalıtım, hazır beton ve demir dışında ısı ve ses yalıtımı ile inşaatta gerekli olan malzemeleri bünyesinde barındırıyor.

Birbirinden farklı onlarca ısı yalıtım firmasıyla çalışan ve bölge bayiliklerini üstlenen Cem Yalıtım, büyükşehirlerde projeleriyle de dikkat çekiyor.

Cem Yalıtım ve İnşaat firması hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Cem Yalıtım ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çelik “firmamız bünyesinde Kahramanmaraş ve ilçelerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde projelerimiz devam ediyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarla müşterilerimizin bütçesini düşünüyoruz” diye konuştu.