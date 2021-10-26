Cem yalıtım müşterilerinin bütçelerini düşünüyor!
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden kent merkezi ve ilçeler başta olmak üzere, bölge şehirler ve Türkiye’nin dört bir yanına ısı ve ses yalıtımının yanı sıra inşaat malzemeleri ulaştıran Cem Yalıtım ve İnşaat şirketi müşterilerinin bütçesini düşünüyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 14:50 26.10.2021, 18:48
12 yıllık tecrübesi bulunan Cem Yalıtım, hazır beton ve demir dışında ısı ve ses yalıtımı ile inşaatta gerekli olan malzemeleri bünyesinde barındırıyor.
Birbirinden farklı onlarca ısı yalıtım firmasıyla çalışan ve bölge bayiliklerini üstlenen Cem Yalıtım, büyükşehirlerde projeleriyle de dikkat çekiyor.
Cem Yalıtım ve İnşaat firması hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Cem Yalıtım ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çelik “firmamız bünyesinde Kahramanmaraş ve ilçelerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde projelerimiz devam ediyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarla müşterilerimizin bütçesini düşünüyoruz” diye konuştu.
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