CHP Kahramanmaraş İl Başkanı, koronavirüse yakalandı
CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 18.04.2021, 13:19 18.04.2021, 13:24
CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Şengül yaptığı paylaşımda, ''Maalesef benim de,test sonucum pozitif çıkmıştır.Son üç gün içinde benimle temaslı olan dostlarımız mutlaka test yaptırmalıdır. Sağlıklı güzel günlerde buluşmak dileğiyle, Sevgi ve Saygılarımı Sunuyorum'' ifadelerini kullandı.
Aksu TV olarak CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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