Çiftaslan ve Şen ailelerinin mutlu günü!
Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan, Umut Eller derneği kurucu başkanı Büşra Şen ile mutluluğa evet dedi.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2021, 15:17 04.04.2021, 15:43
Saltanat düğün salonunda gerçekleşen düğünde ailesi ve yakınları genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Üyesi Samet Çiftaslan, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan davetlilerimize teşekkür ederim dedi.
Aksu TV ailesi olarak bizlerde dünya evine giren Çiftaslan çiftine bir ömür mutluluklar dileriz.
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2021
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:15
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|31
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|31
|56
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Hatayspor
|30
|49
|7. Gaziantep FK
|30
|47
|8. Karagümrük
|31
|45
|9. Sivasspor
|30
|41
|10. Göztepe
|31
|40
|11. Konyaspor
|30
|39
|12. Antalyaspor
|30
|39
|13. Rizespor
|30
|35
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kayserispor
|30
|32
|16. Kasımpaşa
|30
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|31
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Adana Demirspor
|28
|52
|4. Altınordu
|28
|52
|5. Altay
|27
|50
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Adanaspor
|28
|31
|14. Balıkesirspor
|27
|29
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|30
|56
|4. Chelsea
|30
|51
|5. Liverpool
|30
|49
|6. West Ham
|29
|49
|7. Tottenham
|29
|48
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|30
|42
|10. Leeds United
|30
|42
|11. Aston Villa
|28
|41
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|29
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Real Madrid
|29
|63
|3. Barcelona
|28
|62
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Villarreal
|29
|46
|6. Real Sociedad
|28
|45
|7. Real Betis
|28
|45
|8. Granada
|29
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|29
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|29
|31
|14. Getafe
|29
|30
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|28
|23
Günlük GazetelerTümü