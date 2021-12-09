Çiftçiyi sevindiren gelişme! Gelir vergisi kesintileri iade edilecek

Gelir Vergi Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsili yapılan gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle ret ve iade edilecek.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak. Kanunla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından, çiftçilere ödenen desteklerden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, bundan sonra gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, taleplerimiz doğrultusunda bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirme sonunda 7338 sayılı kanunla son 5 yıla dönük tarım desteklemeleri ödemelerinin gelir vergisi kesintileri tekrar çiftçilerimize iade edilecek, sıkıntılı günler yaşayan çiftçilerimiz adına sevindirici bir gelişme.” dedi.