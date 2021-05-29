Çırağın Group herkesi ev sahibi yapmaya kararlı!

Kentte son 3 yılda büyük ses getiren Çırağın Group kentin hem doğusunda hem de batısında kat yükseltmeye devam ediyor.

Yaptığı yapılar ile Kahramanmaraş halkının gönlünü kazanan Çırağın Group her bütçeye uygun daireler yapıyor.

Çırağın Group kendi anlaşmalı bankaları ile vatandaşlara kolaylık sağlayarak ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak başlatılan kampanyalar hakkında bilgiler verdi.