Çırağın Group inşaattan 5 blok 120 konutluk proje

Bin kişilik ekibiyle Kahramanmaraş’ta konut üretimde bir numara olan çırağa group inşaat, beylerbeyi sitesinin temeli attı. 5 blok ve 120 konuttan oluşan beylerbeyi Sitesi’nin temel atma töreni öncesinde

Çırağın Group inşaat çalışma arkadaşlarına et kavurması ikram etti.





Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, 5 blok ve 120 konuttan oluşan beylerbeyi sitesinin detayları Aksu Haber'e paylaştı.



“Göz bebeği projemizin temelleri atıyoruz” diye ali çırak, beylerbeyi sitesinde 250 kişinin çalıştığına vurgu yaptı.



