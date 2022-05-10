Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak paket içeriklerini değerlendirdi
Kabine toplantısı sonrası ev almayı düşünenlere müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 faizle finansman sağlayacaklarını söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2022, 17:26 10.05.2022, 18:32
İlk defa konut sahibi olacaklara seslenen Erdoğan, "birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız." dedi.
Yaşanan gelişmeleri Aksu Haber’e değerlendiren Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak ilk defa ev sahibi olacaklar için güzel bir fırsat olduğuna dikkat çekti.
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